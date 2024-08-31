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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1882 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 50 сентаво 1882 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентаво 1882 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,349 oz) 10,855 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1882
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1882 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3875 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 67 EUR
Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
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Дата 12 мая 2023
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
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Дата 25 апреля 2023
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
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Дата 15 февраля 2023
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Цена
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Филиппины 50 сентаво 1882 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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