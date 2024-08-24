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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Каталог монет Альфонсо XII (1874-1885)

Всего добавлено монет: 23

Период чеканки Альфонсо XII
Каталог монет Альфонсо XII 1874-1885
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coin Серебро
Год монеты

Монеты Альфонсо XII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1882
 Золото $4,700 $3,900 0 131Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1880
 Золото $260 - 0 3Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1885
 Серебро $75 - 2 404Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1885
 Золото $30,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1884
 Серебро $780 - 0 63Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1884
 Серебро $420 - 1 262Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1883
 Серебро $90 - 1 168Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1881
 Золото $25,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1881
 Серебро $60 - 1 233Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1884
 Серебро $400 - 0 165Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1882
 Серебро $85 - 1 212Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1885
 Серебро $110 - 1 296Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1883
 Серебро $120 - 2 195Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1885
 Серебро $170 - 0 181Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1882
 Серебро $770 - 0 77Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1883
 Серебро $580 - 0 98Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880
 Серебро $310 - 0 163Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1880
 Серебро $370 - 0 114Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1881
 Серебро $95 - 1 101Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1880
 Серебро $1,400 - 0 57Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880. Латунь
 Латунь $110 - 0 74Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1881
 Серебро $170 - 1 112Coin photo Coin photo
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1882
 Серебро $170 - 0 90
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