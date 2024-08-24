Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
Каталог монет Альфонсо XII (1874-1885)
Всего добавлено монет: 23
Каталог монет Альфонсо XII 1874-1885
Золото
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Монеты Альфонсо XII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,700 $3,900 0 131
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1882
Золото $260 - 0 3
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1880
Серебро $75 - 2 404
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1885
Золото $30,000 - 0 5
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1885
Серебро $780 - 0 63
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1884
Серебро $420 - 1 262
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1884
Серебро $90 - 1 168
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1883
Золото $25,000 - 0 2
Филиппины, Альфонсо XII
4 песо 1881
Серебро $60 - 1 233
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1881
Серебро $400 - 0 165
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1884
Серебро $85 - 1 212
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1882
Серебро $110 - 1 296
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1885
Серебро $120 - 2 195
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1883
Серебро $170 - 0 181
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1885
Серебро $770 - 0 77
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1882
Серебро $580 - 0 98
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1883
Серебро $310 - 0 163
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880
Серебро $370 - 0 114
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1880
Серебро $95 - 1 101
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1881
Серебро $1,400 - 0 57
Филиппины, Альфонсо XII
10 сентаво 1880
Латунь $110 - 0 74
Филиппины, Альфонсо XII
50 сентаво 1880. Латунь
Серебро $170 - 1 112
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1881
Серебро $170 - 0 90
Филиппины, Альфонсо XII
20 сентаво 1882
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