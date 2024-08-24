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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1880 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 50 сентаво 1880 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентаво 1880 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,349 oz) 10,855 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1880
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1880 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1087 проданному на аукционе Cayón Subastas за 6250 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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