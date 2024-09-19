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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1880 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1880
Средняя цена 260 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1880
Средняя цена 310 $
Продажи
0 163
Аверс
Реверс
50 сентаво 1880 Латунь
Средняя цена 110 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
20 сентаво 1880
Средняя цена 370 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
10 сентаво 1880
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 57
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