Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1880 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 4 песо 1880 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 4 песо 1880 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 4 песо
  • Год 1880
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1880 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 43000 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • HERVERA (1)
Филиппины 4 песо 1880 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Филиппины 4 песо 1880 на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Филиппины 4 песо 1880 на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Филиппины 4 песо 1880 на аукционе Goldberg - February 7, 2006
Продавец Goldberg
Дата 7 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
48875 $
Цена в валюте аукциона 48875 USD

Где продать?

Для продажи 4 песо 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Альфонсо XII Монеты Филиппин 1880 года Все филиппинские монеты филиппинские золотые монеты филиппинские монеты номиналом 4 песо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск