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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Золотые монеты 4 песо Альфонсо XII - Филиппины

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4 песо 1880-1885

Год Знак Описание Продажи Продажи
1880 0 31881 0 21882 0 1311885 0 5
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