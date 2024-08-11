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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1882 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 4 песо 1882 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 4 песо 1882 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 4 песо
  • Год 1882
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1882 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 30182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 19 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4165 $
Цена в валюте аукциона 3900 EUR
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Heritage - June 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Nomisma Aste - October 23, 2022
Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1882 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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