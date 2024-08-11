Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1882 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 4 песо
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1882 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 30182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 19 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 23 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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