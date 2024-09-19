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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1882 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1882
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 131

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1882
Средняя цена 85 $
Продажи
1 211
Аверс
Реверс
20 сентаво 1882
Средняя цена 170 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
10 сентаво 1882
Средняя цена 770 $
Продажи
0 77
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