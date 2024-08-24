Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1882 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 сентаво
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1882 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4400 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (21)
- Cayón (8)
- Heritage (1)
- HERVERA (18)
- ibercoin (11)
- Jesús Vico (8)
- Monedalia.es (1)
- Silicua Coins (1)
- Tauler & Fau (8)
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 сентаво 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск