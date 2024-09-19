Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
20 сентаво 1882 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 20 сентаво
- Год 1882
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1882 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4632 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1850 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
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