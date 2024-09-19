Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 4 песо
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1885 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 33000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Heritage (1)
- ibercoin (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
36131 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 песо 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск