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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 4 песо 1885 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 4 песо 1885 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 4 песо
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1885 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 33000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • ibercoin (1)
Филиппины 4 песо 1885 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
36131 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Филиппины 4 песо 1885 на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Филиппины 4 песо 1885 на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Филиппины 4 песо 1885 на аукционе ibercoin - December 4, 2018
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 4 песо 1885 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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