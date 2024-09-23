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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1885 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1885
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1885
Средняя цена 75 $
Продажи
2 402
Аверс
Реверс
20 сентаво 1885
Средняя цена 170 $
Продажи
0 181
Аверс
Реверс
10 сентаво 1885
Средняя цена 110 $
Продажи
1 295
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