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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 сентаво 1885 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 сентаво 1885 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (295)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1885 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность UNC
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Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где купить?
Филиппины 10 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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