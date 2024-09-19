Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 сентаво
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (295)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1885 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 24 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 27 октября 2023
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