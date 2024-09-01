Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,349 oz) 10,855 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 50 сентаво
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1885 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Jesús Vico за 675 EUR. Торги состоялись 12 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность UNC
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