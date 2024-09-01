Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 50 сентаво 1885 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентаво 1885 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,349 oz) 10,855 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1885
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (402)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1885 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Jesús Vico за 675 EUR. Торги состоялись 12 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (95)
  • Casa de Subastas de Madrid (4)
  • Cayón (57)
  • CoinsNB (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (6)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (55)
  • HIRSCH (1)
  • ibercoin (47)
  • Jesús Vico (17)
  • Künker (2)
  • Matos, Esteves & Pacheco (2)
  • Monedalia.es (5)
  • Rio de la Plata (1)
  • Silicua Coins (5)
  • Soler y Llach (16)
  • Stack's (5)
  • Tauler & Fau (70)
  • Via (7)
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Stack's - April 22, 2024
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Филиппины 50 сентаво 1885 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Альфонсо XII Монеты Филиппин 1885 года Все филиппинские монеты филиппинские серебряные монеты филиппинские монеты номиналом 50 сентаво Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск