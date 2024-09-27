Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
20 сентаво 1885 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 20 сентаво
- Год 1885
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1885 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 3516 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Дата 4 декабря 2023
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 12 мая 2023
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность UNC
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