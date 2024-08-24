Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1881 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 4 песо
- Год 1881
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1881 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
Для продажи 4 песо 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск