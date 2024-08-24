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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1881 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 4 песо 1881 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 4 песо 1881 года - цена золотой монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 4 песо
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1881 года. Это золотая монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 44000 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.

Сохранность
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  • Soler y Llach (1)
Филиппины 4 песо 1881 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
49680 $
Цена в валюте аукциона 44000 EUR
Филиппины 4 песо 1881 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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