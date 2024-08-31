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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1881 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1881
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1881
Средняя цена 60 $
Продажи
1 232
Аверс
Реверс
20 сентаво 1881
Средняя цена 170 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
10 сентаво 1881
Средняя цена 95 $
Продажи
1 100
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