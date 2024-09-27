Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

20 сентаво 1881 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 20 сентаво 1881 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 20 сентаво 1881 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1342 oz) 4,175 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 20 сентаво
  • Год 1881
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1881 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 4629 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (36)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (11)
  • HERVERA (34)
  • ibercoin (5)
  • Jesús Vico (6)
  • Monedalia.es (2)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (9)
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Cayón - September 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Филиппины 20 сентаво 1881 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 сентаво 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Филиппин Каталог монет Альфонсо XII Монеты Филиппин 1881 года Все филиппинские монеты филиппинские серебряные монеты филиппинские монеты номиналом 20 сентаво Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск