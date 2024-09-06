Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1880 года. Латунь (Филиппины, Альфонсо XII)
Разновидность: Латунь
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1880 года. Латунь. Это латунная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1499 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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