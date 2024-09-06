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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1880 года. Латунь (Филиппины, Альфонсо XII)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - 50 сентаво 1880 года Латунь - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентаво 1880 года Латунь - цена монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1880
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1880 года. Латунь. Это латунная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1499 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
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  • Soler y Llach (16)
  • Tauler & Fau (6)
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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