Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1880 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 сентаво
- Год 1880
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1880 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
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Дата 20 декабря 2023
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Дата 27 октября 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 15 марта 2023
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