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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1880 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 сентаво 1880 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 сентаво 1880 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1880
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1880 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 7000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (21)
  • Cayón (10)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (11)
  • ibercoin (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (5)
Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 235 EUR
Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1880 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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