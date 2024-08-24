Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1883 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 сентаво
- Год 1883
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1883 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 35496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 7 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Цена
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Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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