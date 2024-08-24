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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1883 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 сентаво 1883 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 сентаво 1883 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1883
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1883 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 35496 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 7 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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