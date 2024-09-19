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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1883 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1883
Средняя цена 90 $
Продажи
1 167
Аверс
Реверс
20 сентаво 1883
Средняя цена 120 $
Продажи
2 193
Аверс
Реверс
10 сентаво 1883
Средняя цена 580 $
Продажи
0 98
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