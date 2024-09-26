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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1883 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 50 сентаво 1883 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 50 сентаво 1883 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,349 oz) 10,855 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1883
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1883 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 1089 проданному на аукционе Cayón Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2012.

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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
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Дата 30 мая 2022
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Филиппины 50 сентаво 1883 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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