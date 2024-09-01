Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1884 года (Филиппины, Альфонсо XII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,835)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Альфонсо XII
- Номинал 10 сентаво
- Год 1884
- Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1884 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 10 марта 2022
Сохранность F
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Дата 24 февраля 2022
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Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Дата 25 января 2022
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Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
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Дата 18 октября 2021
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Где продать?
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