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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1884 года (Филиппины, Альфонсо XII)

Аверс монеты - 10 сентаво 1884 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII Реверс монеты - 10 сентаво 1884 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Альфонсо XII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,835)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Альфонсо XII
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1884
  • Правитель Альфонсо XII (Король Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1884 года. Это серебряная монета периода Альфонсо XII. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4600 EUR. Торги состоялись 27 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность F
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - November 11, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1884 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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