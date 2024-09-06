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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1884 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1884
Средняя цена 400 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
20 сентаво 1884
Средняя цена 420 $
Продажи
1 261
Аверс
Реверс
10 сентаво 1884
Средняя цена 780 $
Продажи
0 63
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