Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1864 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентаво
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1864 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88434 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4650 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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