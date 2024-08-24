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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1864 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентаво 1864 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентаво 1864 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1864 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88434 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4650 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
5528 $
Цена в валюте аукциона 4650 EUR
Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
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Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Филиппины 10 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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