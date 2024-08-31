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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1864
Средняя цена 740 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
2 песо 1864
Средняя цена 530 $
Продажи
1 74
Аверс
Реверс
1 песо 1864
Средняя цена 490 $
Продажи
0 130

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 сентаво 1864
Средняя цена 500 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
10 сентаво 1864
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
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