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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

20 сентаво 1864 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 сентаво 1864 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 20 сентаво 1864 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 сентаво
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1864 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • ibercoin (4)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (2)
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Филиппины 20 сентаво 1864 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 сентаво 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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