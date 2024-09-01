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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1864 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1864 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1864 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1864 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 39497 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stephen Album - September 18, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Heritage - November 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Филиппины 2 песо 1864 на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 песо 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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