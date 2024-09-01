Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1864 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1864 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 39497 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.
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Дата 30 мая 2024
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 30 ноября 2023
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
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Дата 27 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Stephen Album
Дата 18 сентября 2022
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Дата 15 января 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
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Дата 7 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 29 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
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Дата 25 июня 2021
Сохранность MS60 NGC
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Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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