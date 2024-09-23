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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1864 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1864 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1864 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1864 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3400 USD. Торги состоялись 2 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Heritage - April 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Lugdunum - December 16, 2022
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1864 на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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