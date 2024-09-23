Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1864 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 песо
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1864 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3400 USD. Торги состоялись 2 апреля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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