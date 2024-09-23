Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 песо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 29907 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 7 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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