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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 29907 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3600 USD. Торги состоялись 7 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - November 30, 2021
Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Филиппины 4 песо 1865 на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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