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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1865
Средняя цена 710 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
2 песо 1865
Средняя цена 830 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1 песо 1865
Средняя цена 840 $
Продажи
1 137

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1865
Средняя цена 190 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
20 сентаво 1865
Средняя цена 400 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
10 сентаво 1865
Средняя цена 250 $
Продажи
0 19
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