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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 38460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - March 25, 2021
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Филиппины 2 песо 1865 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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