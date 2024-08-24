Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 38460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 24 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF20 NGC
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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