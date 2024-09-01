Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентаво
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1865 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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