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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

20 сентаво 1865 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 сентаво 1865 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 20 сентаво 1865 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 сентаво
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1865 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
479 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 15, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность F
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Филиппины 20 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 20 сентаво 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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