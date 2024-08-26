Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
20 сентаво 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентаво
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1865 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность F
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Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 25 мая 2016
Сохранность F
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Дата 28 апреля 2016
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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