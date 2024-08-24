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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1865 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33873 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Heritage - June 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
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Филиппины 1 песо 1865 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Филиппины 1 песо 1865 на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 песо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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