Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1865 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33873 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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