Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1865 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 50 сентаво
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1865 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1244 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 18 января 2024
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
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Дата 4 декабря 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
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Где продать?
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