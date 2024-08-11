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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1865 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 50 сентаво 1865 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 50 сентаво 1865 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1865 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1244 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
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  • Cayón (6)
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  • ibercoin (5)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (9)
  • Tauler & Fau (1)
Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 107 EUR
Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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