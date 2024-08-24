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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Серебряные монеты 50 сентаво Изабеллы II - Филиппины

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50 сентаво 1865-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 0 481866 0 131867 0 161868 1 101
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