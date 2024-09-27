Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1868 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 50 сентаво
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1868 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 550 GBP. Торги состоялись 4 ноября 2020.
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