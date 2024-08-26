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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1868 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1868
Средняя цена 670 $
Продажи
1 490
Аверс
Реверс
2 песо 1868
Средняя цена 520 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
1 песо 1868
Средняя цена 360 $
Продажи
0 199

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1868
Средняя цена 55 $
Продажи
1 101
Аверс
Реверс
20 сентаво 1868
Средняя цена 85 $
Продажи
1 116
Аверс
Реверс
10 сентаво 1868
Средняя цена 210 $
Продажи
1 71
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