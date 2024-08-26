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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1868 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1868 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1868 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32355 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
721 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - October 10, 2022
Филиппины 2 песо 1868 на аукционе Stack's - October 10, 2022
Продавец Stack's
Дата 10 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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