Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
10 сентаво 1868 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентаво
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1868 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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