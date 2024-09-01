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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

10 сентаво 1868 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентаво 1868 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентаво 1868 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентаво
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 10 сентаво 1868 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 504 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Heritage - October 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Филиппины 10 сентаво 1868 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 10 сентаво 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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