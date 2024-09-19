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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1868 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1868 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1868 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65580 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1868 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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