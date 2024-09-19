Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1868 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1868 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65580 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 30 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
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Сохранность AU53 PCGS
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