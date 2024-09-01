Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
20 сентаво 1868 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентаво
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 20 сентаво 1868 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Дата 30 мая 2024
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 19 октября 2023
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Дата 18 октября 2022
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Дата 18 января 2022
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