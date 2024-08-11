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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

50 сентаво 1866 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 50 сентаво 1866 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 50 сентаво 1866 года - цена серебряной монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 50 сентаво
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1866 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Филиппины 50 сентаво 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 сентаво 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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