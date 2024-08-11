Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1866 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 50 сентаво
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1866 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
1089 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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