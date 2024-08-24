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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

Монеты Филиппин 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
4 песо 1866
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2 песо 1866
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 песо 1866
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 74

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
50 сентаво 1866
Средняя цена 540 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
20 сентаво 1866
Средняя цена 740 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 сентаво 1866
Средняя цена 490 $
Продажи
0 22
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