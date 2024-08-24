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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

1 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 1 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34266 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Heritage - May 16, 2024
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - April 22, 2024
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - June 27, 2023
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе GINZA - February 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - November 30, 2021
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Heritage - September 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - January 22, 2020
Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Филиппины 1 песо 1866 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 песо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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