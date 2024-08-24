Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
1 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0492 oz) 1,5313 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 1 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34266 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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