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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

2 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 2 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 песо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3240 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Heritage - June 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Stack's - November 18, 2012
Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 2 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 песо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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