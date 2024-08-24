Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
2 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 2 песо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 2 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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