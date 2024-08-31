Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
4 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 4 песо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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