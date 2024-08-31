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Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931

4 песо 1866 года (Филиппины, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II Реверс монеты - 4 песо 1866 года - цена золотой монеты - Филиппины, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Филиппины
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 песо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Манила
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 4 песо 1866 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 41354 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6500 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - August 21, 2021
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Филиппины 4 песо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 8, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 песо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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