Филиппины Период: 1759-1931 1759-1931
50 сентаво 1867 года (Филиппины, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Филиппины
- Период Изабелла II
- Номинал 50 сентаво
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Манила
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость филиппинской монеты 50 сентаво 1867 года. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
1524 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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